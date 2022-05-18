2022/05/18 | 13:45 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر متطابقة: الداخلية لم توافق على استقالة قائد شرطة ذي قار حتى الآن، واللواء قاسم راشد ابرز المرشحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/18 | 13:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر متطابقة: الداخلية لم توافق على استقالة قائد شرطة ذي قار حتى الآن، واللواء قاسم راشد ابرز المرشحين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر متطابقة: الداخلية لم توافق على استقالة قائد شرطة ذي قار حتى الآن، واللواء قاسم راشد ابرز المرشحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).