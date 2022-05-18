مندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة … يحذر من تدخلات إيران وتركيا بالعراق

2022/05/18 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحاط مندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة د.



محمد حسين بحر العلوم، أعضاء مجلس الامن الدولي بالانتهاكات الإيرانية ، والتركية للعراق وتهديد سيادته ووحدته.



حيث قال :” ان هذه الانتهاكات تخالف المواثيق الدولية وتمت وفق ادعاءات غير مثبتة”.

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