ضاعت في الغابة بسبب الخرف.. فوجدها كلب شرطي لتعود للأمان

2022/05/18 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرأة في أواخر الستينيات من عمرها، تعاني من الخرف، ابتعدت عن منزلها وتم الإبلاغ عن فقدانها.عثرت عليها وحدة الكلاب البوليسية K-9.

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