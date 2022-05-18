الجيل الجديد: لدينا ملفات فساد عن إدارة محافظة كركوك وقدمناها إلى هيئة النزاهة

2022/05/18 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، اليوم الأربعاء، تقديم ملفات فساد عن ادارة محافظة كركوك الى هيئة النزاهة.

وقالت عبد الواحد في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب بمشاركة النائب اوميد محمد تابعته (بغداد اليوم)، أنه "لدينا ملفات فساد عن ادارة محافظة كركوك وقدمناها اليوم الى هيئة النزاهة"، موضحةً "نحن لا نتاجر بملفات الفساد وانما نسلمها الى الجهات المعنية ونراقب كيفية محاسبة المقصرين".

بدوره قال النائب عن محافظة كركوك اوميد محمد خلال المؤتمر "قدمنا اكثر من 6 ملفات فساد عن ادارة كركوك الى هيئة النزاهة".

وتابع محمد أن "هنالك اكثر من 8000 تجاوز على الاراضي والاملاك العامة، تم بيعها للمواطنين خارج المحافظة"، مشيراً الى أن "هنالك تقرير عن قطع اجور العمال بدون قيد او شرط".

وأختتم أن "الفساد في كل مناطق كركوك عربية كردية تركمانية".

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