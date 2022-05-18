اقدمت على قتل مفوض.. اعتقال عصابة مكونة من أربعة افراد في بابل

2022/05/18 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باعتقال عصابة مكونة من أربعة اشخاص اقدمت على قتل مفوض في بابلوقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "شرطة بابل وبتعاون مع شرطة كربلاء تمكنت من اعتقال عصابة مكونة من أربعة أشخاص قاموا قبل ثلاثة أيام بقتل المفوض حسين عجام في منزله بحي الشهداء الثانية وسط مدينة الحلة".

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