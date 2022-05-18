2022/05/18 | 14:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي يجري جولة في مبنى أمانة بغداد ويستمع لشكاوى المواطنين » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:55

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يجري جولة في مبنى أمانة بغداد ويستمع لشكاوى المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يجري جولة في مبنى أمانة بغداد ويستمع لشكاوى المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).