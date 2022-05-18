الحلبوسي والسفير الامريكي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

2022/05/18 | 14:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكر بيان عن مكتب رئيس البرلمان ان “اللقاء بحث استمرار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة”.

واشار الحلبوسي وفقاً للبيان، إلى “جهود السفير خلال فترة عمله في العراق بهذا المجال”، متمنياً له “التوفيق في مهامه المقبلة”.

من جانبه، قدَّم تولر شكره لرئيس مجلس النواب، مؤكداُ “استمرار بلاده بدعم العراق وفي المجالات كافة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار”.

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