2022/05/18 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي وتولر يبحثان استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن المركز الخبري الوطني.

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