2022/05/18 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اختارت لجنة الاوقاف والعشائر النيابية، اليوم الأربعاء، محمود المشهداني رئيساً للسن.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ترأس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشهداني رئيسا للجنة الاوقاف والعشائر النيابية المركز الخبري الوطني.

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