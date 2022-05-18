مديرية شؤون الناجيات تنوه الى تشكيل لجنة لاصدار مستمسكات الناجيات

2022/05/18 | 14:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اعلنت المديرية العامة لشؤون الناجيات اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة خاصة لغرض تسجيل و اصدار مستمسكات للناجيات ممن ضيعن مستمسكاتهن عند هجوم داعش على مناطقهن.و قالت المديرية ان،” لغرض اصدار وتجديد المستمسكات الرسمية للناجيات والفئات المشمولة الاخرى بأحكام قانون الناجيات الايزيديات رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ قبل بدء عملية تسجيل الناجيات …

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