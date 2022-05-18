2022/05/18 | 14:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – متابعة أفاد المجلس النرويجي للاجئين في العراق، بأن ثلثي سكان قضاء سنجار لازالوا نازحي، مشيرا الى ان النزاع والدمار في سنجار يمنعان العائلات النازحة من العودة.وذكر المجلس في تقرير، أن التدمير الواسع النطاق للمساكن المدنية وإنعدام الأمن والتوترات الإجتماعية يمنع ثلثي المجتمعات النازحة من العودة إلى منازلهم في سنجار شمال غربي العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس النرويجي للاجئين: ثلثا سكان سنجار ما زالوا في النزوح) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس النرويجي للاجئين: ثلثا سكان سنجار ما زالوا في النزوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).