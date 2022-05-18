الأمم المتحدة: العراق ليس بحاجة لحكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء وإنما منقذون

2022/05/18 | 14:17 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضّت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت الثلاثاء الطبقة السياسية العراقية على الخروج من المأزق الذي تمر فيه مؤسسات الدولة منذ أكثر من 7 أشهر، محذّرة من مخاطر حدوث اضطرابات شعبية.

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