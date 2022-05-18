اتحاد بنوك مصر: الأوضاع العالمية الراهنة تفرض تحديات على القطاع المصرفي العربي

2022/05/18 | 14:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن الأوضاع العالمية الراهنة ومنها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، تفرض تحديات جديدة غير مسبوقة على القطاع المصرفي في الوطن العربي.

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