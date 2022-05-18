كيف تتجنب خسارة الأموال بسوق الأسهم في 2022؟.. إليك 6 نصائح

2022/05/18 | 14:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: زادت المخاوف بأسواق الأسهم العالمية والإقليمية وارتفعت وتيرة حالة عدم اليقين، مع زيادة الضبابية بشأن الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي دفع المتعاملين للهلع البيعي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وقبيل اقتراب رفع الفائدة بنحو 50 نقطة …

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