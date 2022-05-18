مندوب العراق في الامم المتحدة يقدم شكوى رسمية ضد تركيا مطالباً جميع القوات التركية بالخروج من الأراضي العراقية

2022/05/18 | 14:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مندوب العراق لدى الامم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، شكوى رسمية ضد تركيا الى المجلس الدولي، مطالبا جميع القوات التركية بالخروج من أراضي العراق.جاء ذلك في كلمة القاها، الثلاثاء (17 ايار 2022)، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الامن … Readmore

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