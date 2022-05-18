الاحتياطي الفيدرالي الامريكي: لن يتردد في مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى نرى هبوطا في التضخم

2022/05/18 | 14:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عزمه “على خفض التضخم، قائلا إنه لن يتردد في مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى نرى هبوطا في التضخم”.وأشار باول إلى أنه “إذا كان ذلك ينطوي على تجاوز مستويات مفهومة على نطاق … Readmore

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