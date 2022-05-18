2022/05/18 | 14:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن حراك الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن، الأربعاء، الحكومة الاتحادية للتحقق من عائدات إقليم كردستان النفطية.

وقال عبد الرحمن إنه “في ظل الطفرة المالية المتحققة جراء ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية، وأيضا الزيادة الحاصلة في عائدات المنافذ الحدودية فأن الإيرادات المالية في الإقليم للأشهر الماضية حققت فائضا كبيرا”.

وأضاف أن “هذا الفائض لم ينعكس على واقع المواطنين، ومايزال الموظف لم يستلم راتبه ويتأخر، ولذلك بغداد مطالبة بالتحقيق من العائدات المالية قبل إرسال أي سلفة مالية لحكومة كردستان”.

ومؤخرا أرسلت وزارة المالية الاتحادية مبلغ 200 مليار دينار مخصصة لحكومة إقليم كردستان لغرض توزيعها على الموظفين كرواتب لشهر آيار الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي يدعو بغداد للتحقق من عائدات الإقليم المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كردي يدعو بغداد للتحقق من عائدات الإقليم المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).