ترقب سياسي لإعلان اسماء المرشحين المستقلين لرئاسة الحكومة

2022/05/18 | 14:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب المستقل صلاح التميمي، الاربعاء، عن تفاصيل مبادرة القوى النيابية المستقلة، مبينا ان اسماء مرشحي رئاسة الحكومة ستسلم الى القوى الاخرى.

وقال التميمي إن “القوى المستقلة باشرت بصياغة رؤيتها لتشكيل الحكومة المقبلة وقد طرحت مبادرة لانهاء الانسداد السياسي”.

واضاف ان “صفات رئيس الحكومة المقبل وضعت ابرزها ان يكون مستقلا وغير مقرب من اية قوى سياسية وسيتم تقديم بعض الاسماء خلال الايام المقبلة”.

وأشار التميمي الى ان “تشكيل الاغلبية وتفرد الاطراف واقصاء اخرى بهذه الصورة غير صحيح ولا جدوى منه ولا يمكن جر الجماهير الى الشارع ازمة جديدة”.

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