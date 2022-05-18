2022/05/18 | 14:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن اختيار النائب شريف سليمان رئيسا للجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النيابية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ترأس اجتماع للجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية".

واضافت ان "اللجنة اختارت النائب شريف سليمان رئيساً للسن".

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