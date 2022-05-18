الكمارك: اتلاف ادوية بشرية متنوعة في مطار بغداد

2022/05/18 | 14:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن اتلاف ادوية بشرية متنوعة في كمرك مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مركز كمرك مطار بغداد الدولي قام باتلاف (ادوية بشرية مختلفة) مخالفة للضوابط و الشروط الاستيرادية”.واضافت انه “ومن جانب اخر تم اتلاف مواد مخالفة في مركز كمرك الشحن […]

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