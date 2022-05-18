الأسهم الأوروبية تتباين في المستهل بعد صدور بيانات التضخم البريطانية

2022/05/18 | 14:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: استقر أداء الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع التضخم البريطاني وترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو.وارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بشكل طفيف في بداية الجلسة بنسبة 0.1% عند 439 نقطة، واستقر مؤشر …

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