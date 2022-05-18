أسعار النفط ترتفع وخام برنت يسجل 113 دولاراً للبرميل

2022/05/18 | 14:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين مع تخفيف البلاد تدريجياً لبعض أشد قيود مكافحة "كوفيد-19".صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار إلى 113.08 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة …

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