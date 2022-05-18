نجدة بغداد تعلن العمل بنظام 4 شفتات بدءاً من الأسبوع المقبل

2022/05/18 | 14:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت نجدة بغداد، الأربعاء العمل بنظام 4 شفتات بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكر إعلام النجدة في بيان، أنه “تقرر العمل بنظام 4 شفتات لدوريات النجدة”.

ونقل البيان عن مدير نجدة بغداد العميد صباح عبد الحسن الربيعي، قوله إن “العمل بنظام 4 شفتات اعتبارآ من الاسبوع القادم”.

وحث “ضباط ومنتسبي نجدة بغداد على الالتزام بالدوام والقيافة العسكرية الجيدة والضبط العسكري بما يعكس الجانب الايجابي لرجل النجدة”.

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