2022/05/18 | 14:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / خاص أكد رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي ، اليوم الاربعاء، ان وزير الرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال يستهدف النادي سياسيا.وقال العنكوشي في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العنكوشي يتهم درجال بإستهداف نادي الديوانية بسبب خلافات شخصية المركز الخبري الوطني.

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