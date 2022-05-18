2022/05/18 | 14:46 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زار السفير الياباني بالعراق سوزوكي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:السفير الياباني يتجول في منطقة بين الحرمين وسط كربلاء ويلتقي بممثل السيد السيستاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كوتارو مدينة كربلاء المقدسة صباح
اليوم الاربعاء 18/5/2022
ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان
السفير سوزوكي تجول في منطقة بين
الحرمين الشريفين وصحن العقيلة زينب
عليها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:السفير الياباني يتجول في منطقة بين الحرمين وسط كربلاء ويلتقي بممثل السيد السيستاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:السفير الياباني يتجول في منطقة بين الحرمين وسط كربلاء ويلتقي بممثل السيد السيستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).