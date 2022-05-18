بالصور:السفير الياباني يتجول في منطقة بين الحرمين وسط كربلاء ويلتقي بممثل السيد السيستاني

2022/05/18 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السفير الياباني بالعراق سوزوكي

كوتارو مدينة كربلاء المقدسة صباح

اليوم الاربعاء 18/5/2022

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان

السفير سوزوكي تجول في منطقة بين

الحرمين الشريفين وصحن العقيلة زينب

عليها

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