فرنسا: لا أرضية قانونية لقرار روسيا طرد دبلوماسيينا

2022/05/18 | 14:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شجبت باريس قرار موسكو اليوم الأربعاء بطرد 34 من أفراد البعثة الدبلوماسية الفرنسية لدى روسيا.وشددت الخارجية الفرنسية في بيان لها على أنها “تدين بشدة” هذه الخطوة، مذكرة بأن قرار باريس في أبريل الماضي إعلان 41 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها جاء بدعوى ممارستهم أنشطة متناقضة مع المصالح الأمنية للدولة الفرنسية.وذكرت […]

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