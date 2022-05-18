الكرملين: المفاوضات مع أوكرانيا متوقفة حالياً

2022/05/18 | 14:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهم الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، كييف بـ”افتقار الإرادة لمواصلة محادثات السلام”، مؤكدا أن المباحثات بين روسيا وأوكرانيا متوقفة حاليا.وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، إن “كييف غير راغبة في أي حوار ومباحثات جدية وفعالة مع موسكو”.وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت الثلاثاء، أن المحادثات معلقة “بسبب روسيا”.ومن جهة أخرى، أضاف […]

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