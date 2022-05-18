كأنه مشهد مقتبس من فيلم رعب.. أعضاء فريق بيسبول واجهوا أشباحًا داخل فندق “مسكون” انقطعت عنه الكهرباء.. كيف ذلك؟

2022/05/18 | 14:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظ فريق البيسبول “Atlanta Braves” على مفاجأة كبيرة داخل الفندق الذي ينزلون فيه وسط مدينة ميلووكي الأمريكية، الثلاثاء، بعدما انقطع التيار الكهربائي في الفندق الذي يُقال عنه إنّه “مسكون“.يعود تاريخ بنائه إلى 129 سنة، وقد زعم العديد من لاعبي البيسبول أنهم واجهوا أشباحًا داخله.

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