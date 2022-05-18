بالوثيقة.. التربية تصدر توجيهاً بخصوص نظام التسريع

2022/05/18 | 14:58 - المصدر: ايرث نيوز

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التربية تصدر توجيهاً بخصوص نظام التسريع أولاً على ايرث نيوز.

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