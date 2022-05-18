2022/05/18 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب الصدر يقرر الالتزام بالاجراءات الصحية لصلاة الجمعة بلبس الكمامة فقط

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