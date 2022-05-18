شاخوان يؤكد استمرار عمل مجلس النواب بالرغم من المشاكل السياسية

2022/05/18 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله أحمد في مكتبه الرسمي ببغداد، اليوم الأربعاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المستشارة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، ويؤكد إستمرار عمل مجلس النواب بالرغم من المشاكل السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله أحمد استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المستشارة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية السيدة أليس ويريمو نديريتو، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات والقضايا التي تتعلق بتطوير آليات التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسة التشريعية والأمم المتحدة ودعم الشعب العراقي، والتمكين من أجل تعزيز الإستقرار ومواجهة التحديات وتجاوز الأزمات".

وأضاف أن "عبد الله أكد على أن مجلس النواب مستمر في أعماله اليومية وأداء مهامه التشريعية والرقابية وتشكيل اللجان بالرغم من المشاكل السياسية، وفي جانب آخر ناقش مع نديريتو مهام عمل مكتبها في العراق وما يخص قضية منع الإبادة الجماعية والإجراءات القانونية الرادعة لمنع خطاب الكراهية، ما تعرض له شعبنا في كردستان من جرائم إبادة جماعية في عمليات الأنفال والقصف الكيماوي على يد النظام البائد وحتى لحق الضرر بأهلنا في الجنوب وجرائم المقابر الجماعية".

فيما دعا نائب رئيس المجلس إلى "ضرورة الإستفادة من دعم ومشورات الأمم المتحدة لتشريع قوانين تجرم الكراهية لإستتباب الأمن، ونشر مفاهيم التسامح والتعايش السلمي وإحترام الأديان والمعتقدات وتقوية النسيج الإجتماعي بين جميع مكونات الشعب".

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