أمين عام الحزب الإسلامي ينتقد الكاظمي على اختيار مستشاريه

2022/05/18 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق امين عام الحزب الاسلامي، اياد السامرائي على مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعيا اياه باجراء تقييم لمستوياتهم.

وقال في تغرية على تويتر:

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