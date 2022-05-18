رئيس الجمهورية يبحث سبل تعزيز العلاقات مع سويسرا

2022/05/18 | 15:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية مع سويسرا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الرئيس صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير السويسري لدى العراق لوكاس غاسر".

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين".

وأشاد رئيس الجمهورية "بجهود السفير خلال فترة عمله من أجل تطوير العلاقات بين البلدين".

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