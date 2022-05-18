البريميرليغ يعلن عن جائزتين جديدتين للأفضل

2022/05/18 | 15:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن جائزتين جديدتين سيتم تقديمهم خلال الموسم الحالي من البريميرليغ.وقالت الرابطة في بيانها أن سيتم استحداث جائزتين جديدتين بدعم من شركة Oracle أحد الرعاة الرسميين للدوري الإنكليزي وقالت الرابطة أن الجائزة الأولى هي “أفضل فريق يحقق الفوز بعودة غير محتملة” والجائزة الثانية هي “جائزة أقوى هدف في […]

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