الشعب الأمريكي يزداد أضعافاً في إقتناء السلاح خلال عقدين

2022/05/18 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر تقرير لوزارة العدل الأمريكية أن شركات تصنيع الأسلحة النارية في الولايات المتحدة أنتجت خلال السنوات الـ20 الماضية أكثر من 139 مليون قطعة سلاح ناري مخصصة للبيع للأفراد، بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت في العام 2020 لوحده.

وأضاف التقرير ، أنه في الفترة نفسها استوردت الولايات المتحدة 71 مليون قطعة سلاح ناري، وصدرت 7.5 ملايين قطعة فقط، في أرقام تعكس الكمّ الهائل للأسلحة النارية المتوفرة في البلاد، مما أسهم في تصاعد أعمال العنف المسلح وجرائم القتل والانتحار.

كما زاد عدد شركات المصنعة للأسلحة النارية أضعافا خلال عقدين من الزمن، فمن 2222 شركة في العام 2000 زاد عدد شركات صناعة السلاح إلى 16 ألفا و936 شركة في العام 2020، وفق التقرير.

وقفز الإنتاج السنوي للأسلحة النارية المخصصة للبيع التجاري من 3.9 ملايين قطعة في العام 2000 إلى 11.3 مليون قطعة في العام 2020، وبلغ هذا الرقم ذروته في العام 2016 بتسجيله 11.9 مليون قطعة سلاح

ويأتي نشر هذا التقرير بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت فيها الولايات المتحدة عمليتي إطلاق نار جماعيتين، نفذ أولاهما في بوفالو بنيويورك شاب عنصري أبيض قتل 10 أميركيين من أصل أفريقي، في حين سقط في الثانية في لوس أنجلوس بكاليفورنيا قتيل و5 جرحى.

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