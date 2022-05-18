وزير الصحة يلتقي محافظ كربلاء ويشيد بمستشفى علاج الاورام السرطانية التابع للعتبة الحسينية كونه يستهدف جميع العراقيين بالفائدة

2022/05/18 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد وزير الصحة الدكتور هاني موسى

العقابي بمشروع مركز علاج الاورام

السرطانية والمراكز المتخصصة التي يتم

فيها علاج المواطنين من ابناء المحافظة

والمحافظات الاخرى.

ونقل بيان لمحافظ كربلاء المهندس نصيف

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