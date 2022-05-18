رئيس خطوط طيران معروفة يوجه انتقادات لاذعة لشركة بوينغ.. والأخيرة ترفض التعليق

2022/05/18 | 15:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتحفظ رئيس طيران ريان على كلماته عندما عبّر عن خيبة أمله ببوينغ، فقبل العام الماضي، تمتع طيران ريان وبوينغ بعلاقة تجارية طويلة وقوية.لكن في سبتمبر 2021، انهارت مفاوضات لشراء طائرات 737 ماكس 10 من بوينغ.

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