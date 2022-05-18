بعد عشاء مع أمير قطر..

2022/05/18 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول عمدة العاصمة العشاء مع أمير قطر في القصر الملكي، بحضور ملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيس نادي باريس سان جرمان، المملوك قطريا، ناصر الخليفي.

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