لجنة الأوقاف والعشائر النيابية تختار

2022/05/18 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداختارت لجنة الأوقاف والعشائر النيابية، اليوم الاربعاء، رئيساً للسن ونائبه.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "لجنة الأوقاف والعشائر النيابية اختارت اليوم كل من:

▪️محمود المشهداني رئيس السن▪️محمد الصيهود نائباً".

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