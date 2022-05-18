2022/05/18 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_إسبر انهض ْ أيها الفناء نشوة الفراق تحولت إلى جثة ما كان على السماء أن تمطر بشرا ًلكن الهوى طغى في رحمها وتوالدنا على الحب والبغضاء.



جسدان في عناق زجاجي الرغبة تنكسر إذا خرجت والحب يتوحش.



وجئنا بحزنٍ شفيف نكتب أسراره لفضاء ٍيضيء أيها الإله اطلق ْسرب العصافير الأرض تتشقق النار تضيء ، تستجدي الأنفاس زهرة الحب عريانة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إله الرعد يصطاد أحلامي - فرات إسبر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إله الرعد يصطاد أحلامي - فرات إسبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).