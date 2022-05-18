2022/05/18 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rc0NtDKkZN0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلاسخارت تهاجم ساسة العراق .. والكاظمي يكشف حقيقة المنطقة الخضراء | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلاسخارت تهاجم ساسة العراق .. والكاظمي يكشف حقيقة المنطقة الخضراء | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).