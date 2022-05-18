أسلحة روسية بقدرات “متطورة” تدخل الخدمة

2022/05/18 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت موسكو بتزويد جيشها بأسلحة قالت إنها “تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة”، إضافة إلى تطوير أسلحة أخرى، من بينها “ليزر قادر على إحراق المسيرات” من مسافات بعيدة.ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب رئيس وزراء روسيا، يوري بوريسوف قوله إن موسكو شرعت بالفعل في تسليم أعداد كبيرة من أجهزة “بيريسفيت” إلى جيشها.وبحسب […]

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