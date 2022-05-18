وزير التعليم: 50 ألف طالب يؤدون الامتحان التنافسي للدراسات العليا

2022/05/18 | 15:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأربعاء، عن تأدية 50 ألف طالب الامتحان التنافسي للدراسات العليا في 35 جامعة ومؤسسة تعليمية.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب تفقد عددا من الجامعات والكليات التي احتضنت الاختبارات التنافسية الخاصة بالمتقدمين الى العلوم الإنسانية والاجتماعية".

وأكد عبد الصاحب أن "قرابة خمسين ألف طالب يؤدون الامتحان التنافسي في خمس وثلاثين جامعة ومؤسسة تعليمية على وفق التوقيتات المثبتة التي تبدأ من الثامن عشر من آيار حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه لكل من مجموعة العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبية والهندسية والعلوم الصرفة والزراعية والبيطرية والإدارية والاقتصادية".

وشدد وزير التعليم خلال زيارته لكليات القانون والآداب والعلوم الإسلامية في الجامعة العراقية وكلية التربية الأساسية في الجامعة المستنصرية على "مراعاة متطلبات البيئة الجامعية ومساحاتها الخضراء في ضوء المحددات المعيارية المسؤولة عن جودة الأداء المؤسسي والاعتماد الأكاديمي وتمكين الطلبة من أداء الاختبارات بالشكل الذي يحقق أهدافها ويلبي الطموح العلمي للمتنافسين على حجز مقاعد الدراسات العليا في ضوء خطة القبول المعتمدة لدى الجامعات".

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