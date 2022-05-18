ايران.. احباط محاولة تهريب 550 ألف لتر من الوقود

2022/05/18 | 15:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن حرس الحدود الإيراني، اليوم الأربعاء، توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب.وقال قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزكان، العقيد حسين دهكي: “نجح حرس الحدود في قاعدة بندر لنكة البحرية، خلال عملية في منطقة الحماية، وبالتعاون الاستخباري مع حرس الحدود بمحافظة بوشهر، في رصد سفينة تحمل وقودا مهربا لنقله الى شرق […]

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احباط محاولة تهريب 550 ألف لتر من الوقود أولاً على ايرث نيوز.

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