يارالله يترأس اجتماعاً أمنياً في نينوى ويتفقد القطعات في تلعفر

2022/05/18 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة عمليات نينوى.

وقال مراسل التغيير أن يارالله ، توجه بعد الاجتماع إلى قضاء تلعفر غربي نينوى ، لتفقد القطعات الأمنية.

حيث يرافق رئيس أركان الجيش الفريق قائد القوات البرية ومعاون رئيس اركان الجيش للعمليات ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية.

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