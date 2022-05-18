نادي الشرطة يحطم الأرقام القياسية .. وموسم استثنائي لسليمان والمواس

2022/05/18 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح نادي الشرطة في الظفر مبكرًا بلقب الدوري العراقي الممتاز، ليصل إلى لقبه السادس قبل نهاية الموسم بـ7 جولات، وليحقق أفضل الأرقام، تحت قيادة مدربه المصري مؤمن سليمان، الذي تمكن من الصعود به إلى منصات التتويج في أول تجربة احترافية له مع الأندية العراقية.

سلسة الانتصارات

أطول سلسلة انتصارات لفريق الشرطة في هذا الموسم استمرت 10 مباريات متتالية، بدأت من الجولة 11 وحتى الجولة 21 عندما تعادل سلبيًا أمام ضيفه الكهرباء.

أما ثاني أطول سلسلة، بلغت 6 أدوار، انطلقت في الجولة الـ 4 وتوقفت في الجولة العاشرة، عندما اكتفى بالتعادل السلبي أمام القاسم.

أكبر نتيجة حققها حامل اللقب في الموسم الحالي، تمثلت بالفوز (3-0) على نفط الوسط بالجولة السابعة، وكررها أمام سامراء مرتين بالجولة 11 و30، وتجاوز القاسم بذات النتيجة في الجولة 29.

حقق الشرطة الفوز على منافسيه بنتيجة (1-0) في 10 لقاءات تغلب فيها على الطلبة والنفط والصناعة والقوة الجوية ذهابا وإيابا، والكرخ، والنجف، وأربيل.

أرقام مختلفة

أول هدف سجله الشرطة هذا الموسم، حمل توقيع هدافه السوري محمود المواس عندما أودعه في شباك الطلبة في الجولة الافتتاحية التي أقيمت بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2021.

أما أول هدف يدخل شباك الشرطة، فسجله لاعب أربيل شيركو كريم في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن مباريات الجولة الـ 3 من البطولة.

احتسب لفريق الشرطة 5 ركلات جزاء خلال المباريات السابقة، نجح من تسجيلها جميعا هدافه السوري محمود المواس، فيما سجل في شباك الحارس أحمد باسل ركلتي جزاء من أصل 3، عندما تصدى باسل لواحدة في لقاء الكهرباء بالجولة 21 عندما أهدرها مصطفى نعمة، فيما تمكن لاعب أربيل شيركو كريم من التسجيل إلى جانب محترف الميناء اليمني ناصر محمدوه.

أسرع هدف للشرطة في هذا الموسم حتى الآن، سجله المحترف السوري محمود المواس في مرمى أمانة بغداد في الدقيقة الـ 6 من زمن المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-1.

الأهداف القاتلة

سجل الشرطة عدة أهداف في الدقائق الأخيرة من مبارياته السابقة، وتمكن محمد جفال من اقتناص هدف الفوز الثاني على الكهرباء في مرحلة الذهاب بالدقيقة 88، كما سجل المواس هدفا قاتلا في شباك زاخو بالدقيقة 90+2 في الجولة 5، وعاد جفال وأحرز هدف الفوز على الصناعة بالدقيقة 87 في الجولة 9، وتمكن علي حصني من التسجيل في شباك الميناء بالدقيقة 90+3 في لقاء الجولة 15.

وتكرر السيناريو بذات الدقيقة عن طريق محمد داود في مرمى أمانة بغداد بالجولة 16، كما أحرز محمد داود هدفا ثمينا بالدقيقة 87 في مرمى نفط البصرة ضمن الجولة 23. وعاد الجفال وأحرز هدفا جميلا بالدقيقة 90 في مرمى الصناعة في الجولة 28.

وتعرض الشرطة لهزيمة واحدة فقط هذا الموسم حتى الآن، أمام نفط الوسط بنتيجة (1-2) في المباراة التي أقيمت بملعب النجف الدولي، ضمن الجولة 26.

المصدر: كووورة

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