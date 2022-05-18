2022/05/18 | 15:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YaCFO5HMSg0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوفند شيرواني: الازمة السياسية والنزاعات العشائرية شكلت بيئة طاردة للأستثمار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوفند شيرواني: الازمة السياسية والنزاعات العشائرية شكلت بيئة طاردة للأستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).