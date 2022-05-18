اللجنة المالية تعلن رسمياً تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ إلى رئاسة البرلمان

2022/05/18 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ، فيما اشارت الى تقديمه لرئاسة البرلمان.

وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بالنظر الى الأزمة العالمية وارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية وانضمام عدد من الدول الى أوكرانيا وروسيا بامتناعها عن تصدير القمح الى خارج بلدانها والتي تعتبر المورد الأساسي للسلة الغذائية العالمية وتوجهات ونصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للاغذية ومجموعة الدول السبع (G7) بضرورة البدء بالتنمية الزراعية وتشجيع الزراعة لتأمين الحاجة العالمية للغذاء وخصوصأ وان الازمة لازالت مستمرة وتداعياتها على جميع دول العالم ومنها العراق الذي يعاني من شحة الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات وتأثيرات تغير المناخ الذي ينذر بكارثة في منطقة الشرق الأوسط والعراق بالخصوص ناهيك عن تردي قطاعات مهمة في الدولة العراقية وعدم امكانية بقائها واستمرار عملها ومنها قطاع الكهرباء وابواب الصيف اللاهب قادمة، وحرصا منا كلجنة مالية تقدمنا الى رئاسة مجلس النواب بمقترح قانون ( الدعم الطاري للأمن الغذائي والتنمية) ليكون بديل عن المشروع المقدم من الحكومة".

واضاف ان "ذلك جاء استنادا لأحكام المادة (112) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ومن منطلق مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية والشرعية تجاه شعبنا العراقي بمختلف قومياته واديانه واطيافه ولغرض ابعاد شبح الجوع وتردي وانقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب".

ودعا "كافة اعضاء المجلس ومن خلفهم الكتل النيابية والاحزاب السياسية والمستقلون الى المشاركة في الحوارات والنقاشات البناءة لغرض انضاج هذا القانون بالسرعة الممكنة بما يضمن تشريعه وتطبيقه لتحقيق الأهداف المرجوة منه وبما يحقق مصالح الشعب العراقي".

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