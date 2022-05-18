ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة خلال عمليات تفتيش في بغداد

2022/05/18 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ضبطت الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، أسلحة واعتدة غير مرخصة خلال عمليات تفتيش في بغداد.

وقال بيان للشرطة الاتحادية تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الأول ومفارز استخبارات الفوج الثالث للواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص ومصادرة مجموعة من الأسلحة والاعتدة والمستلزمات العسكرية ضمن منطقتي (السلاميات) و(الحرية) غرب بغداد ، أسفرت العملية عن العثور على 20 بندقية مختلفة الأنواع ، 3 مسدسات ، 8 رمانة يدوية، 6 صواعق رمان، 6 شريط سلاح BKC مملوء بالعتاد فئة 100 إطلاقة مع 5 حاوية عتاد BKC، مخازن بندقية عدد 3 مختلفة الانواع ، 8 اطلاقة مسدس ، 2 درع نسيجي".

وفي سياق متصل "نفذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (حي العامل) ببغداد، أسفرت العملية عن العثور على 4 بندقية مختلفة الانواع، مسدس، 3 مخزن بندقية، 19 إطلاقة بندقية، آلة جارحة (قامة)، مشيرا الى "ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".

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