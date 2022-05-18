2022/05/18 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_توفيق ذكرياتي عن شهر رمضان :في الحقيقة شهررمضان، شهر له خصوصية كبيرة لي إلى حد ما ، عن بقية شهورالسنة، لكن من الممكن القول : أن شهر رمضان في الماضي أصبح يختلف عن شهر رمضان في الوقت الحالي كثيرًا.



حيث كان يرتبط هذا الشهر في الماضي بالمكان ؛ لأنني كنت أقضيه في مسقط رأسي ، في مدينة بني سويف ، وهذا كان له طقوس ، وعادات مختلفة جدًا عن الآن ؛ حيث كنت أقضي ليالي رمضان بين الأسرة والأقارب والأصدقاء ؛ التي ت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكريات عن شهر رمضان - هدى توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذكريات عن شهر رمضان - هدى توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).